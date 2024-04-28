تشيلسي يتعادل بصعوبة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل تشيلسي بصعوبة مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الفيلا بارك.

أحرز مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي هدف التقدم بالخطأ في مرماه لصالح أستون فيلا بالدقيقة 4، قبل أن يسجل السنغالي نيكولاس جاكسون هدف التعديل في الدقيقة 18 لكن تلغيه تقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

ثم سجل مورجن روجيرز هدف أستون فيلا الثاني في الدقيقة 42 ثم سجل نوني مادويكي لاعب البلوز ثاني الأهداف في الدقيقة 61.

قبل أن يسجل كونور كالهيجر هدف التعادل لفريقه تشيلسي في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وكان أولسن روبن حارس أستون فيلا أحرز هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بعد كرة من لاعب تشيلسي ديساسي قبل أن تلغي تقنية الفار الهدف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

موقف تشيلسي وأستون فيلا:

رفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع ويملك في رصيده 67 نقطة.