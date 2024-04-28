الامارات | فريق الإمارات يتصدر طوافي «روماندي» و«فويلتا أستورياس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق فريق الإمارات بشكل كبير في «طواف روماندي» بسويسرا، حيث نال نجم الفريق براندون ماكنولتي لقب المرحلة الثالثة، بينما احتل زميله خوان أيوسو المركز الرابع، والذي حافظ على صدارته للتصنيف العام للسباق، متقدماً بفارق سبع ثوانٍ عن إيلان فان وايلدر، درّاج فريق «سودال كويكستيب»، وثالثاً ألكسندر فلاسوفدراج، درّاج فريق «بورا هانسغروهي».

يذكر أن المرحلة الثالثة شهدت أيضاً تألق فريق الإمارات، من خلال نيل فيليكس غروسشارتنر المركز الثالث، بينما حل ثانياً ماغنوس شيفيلد من فريق «إينوس غريناديرز». وفي مشاركة أخرى دشن فريق الإمارات «طواف فويلتا أستورياس» بإسبانيا بقوة، حيث نال لقب المرحلة الأولى درّاج الفريق إيزاك ديل تورو، بينما حل ثانياً زميله رافال ماجكا، وثالثاً إيريك فاغونديز من فريق «بورغوس بي إتش».