الامارات | مشاركة ناجحة للعنصر النسائي في إدارة مباراة بني ياس وحتا بدوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة بني ياس وحتا بالجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، مشاركة ناجحة وتاريخية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، للعنصر النسائي عبر طاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة الدولي محمد الهرمودي والذي ضم كلا من، حسن المهري (مساعد أول) وأمل جمال (مساعد ثان) وروضة المنصوري (حكم رابع) وسلطان محمد صالح (حكم فيديو) وخلود الزعابي (مساعد حكم فيديو).

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم حرصه على تمكين العنصر النسائي في منظومة التحكيم وتقديم الدعم المستمر له حتى يحقق النجاحات المطلوبة.

وقدمت الحكمات الإماراتيات مستويات مميزة خلال إدارتهن للمسابقات المحلية للمراحل السنية ودوري الدرجة الأولى ودوري الشباب تحت 21 سنة، إضافة للمشاركات الخارجية لحكمة الساحة الدولية خلود الزعابي، والحكمة المساعدة الدولية أمل جمال، كما تم تكليف حكمة الساحة روضة المنصوري بإدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة أيضا.