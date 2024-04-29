حقيقة جلسة الأهلي مع عبدالمنعم لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لتعديل عقده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يفتح أي ملف مع أي لاعب في الوقت الحالي، نظرًا للتركيز التام في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى التركيز في الدوري لحصد المركز الأول أو الثاني قبل نهاية الدور الأول".

وأضاف أمير هشام: "الجلسة الوحيدة التي عقدها الأهلي مع عبدالمنعم كانت قبل نهائي كأس مصر، ولم تؤتي بأي نتائج وتم الاتفاق على جلسة جديدة لم تحدث حتى الآن".