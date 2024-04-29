شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة الأنابيب الكيني: لن نفرط فى المنافسة على لقب أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيثير مدربة فريق الأنابيب الكينى للكرة الطائرة «سيدات» أن فريقها جاء إلى مصر من أجل المنافسة بقوة على حصد لقب البطولة الأفريقية للأندية المقامة بالنادى الأهلى، وأشارت إلى أنه رغم وجود فرق مميزة فى البطولة وعلى رأسهم الأهلى إلا أنها تثق بقوة فى فريقها.

وأوضحت مدربة الأنابيب أن فريقها، الذى حقق لقب البطولة العام قبل الماضى بتونس، جاء إلى القاهرة للمنافسة مرة أخرى على اللقب، وأنها تعى جيدة رغبة الأهلى فى حصد البطولة التى تنظم داخل النادى، وتدرك خبرات لاعباته الكبيرة.

وأشارت إيثير إلى أن البطولة تنظم بشكل رائع للغاية داخل النادى الأهلى، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد أى مشاكل تواجه فريقها سواء على مستوى التدريبات أو الإقامة.