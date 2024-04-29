شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الفارس الأبيض ضد أندية المغرب قبل نهائي الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في التأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على دريمز بثلاثية نظيفة. وصعد فريق نهضة بركان للمباراة النهائية، عقب انسحاب فريق اتحاد العاصمة، وأعلن الاتحاد الأفريقي تأهل الفريق المغربي رسمياً لمواجهة الزمالك فى النهائي.

مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية، سيخوضها الزمالك أمام نهضة بركان بالمغرب، يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل، بينما سيخوض مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 مايو.

تاريخيا.. التقى الزمالك مع الأندية المغربية 17 مرة فى لقاءات رسمية، يحتل الوداد المغربي المرتبة الأولى ضد الفريق الأبيض بـ5 مواجهات فاز الزمالك مرتين وخسر 3 مرات.

وأمام الرجاء لعب الزمالك 4 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى واحدة، وأمام المغرب الفاسي لعب الزمالك مباراتين فاز بهما.

ولعب الزمالك أيضا مباراتين أمام اتحاد طنجة فاز في واحدة وتعادل في الثانية، وأمام نهضة بركان لعب الزمالك مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى، لكنه توج بفضل ضربات الترجيح بلقبه ألأول في الكونفدرالية.

كما لعب الزمالك مباراتين أمام حسنية أغادير فاز في واحدة وخسر الثانية.