أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقر مبدأ للقواعد المالية بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - أقرت اندية الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم ( الاثنين ) مبدئا جديدا للقواعد المالية لانفاق فرق الدوري خلال الموسم الواحد ليبدأ تنفيذه اعتبارا من موسم 2025 / 2026 .

وقالت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها ان اندية الدوري الانجليزي التي اجتمعت اليوم اقرت ان حدود الانفاق المالي لكل فريق ستكون كحد أقصى في حدود من 70 % الى 85 % من عوائد كل فريق مشيرة الى موافقة كل الاندية فيما عدا مانشيستر يونايتد ومانشيستر سيتي و أستون فيلا وامتناع نادي تشيلسي عن التصويت .

وسيحل هذا المبدأ محل قواعد اللعب المالي المستدام للدوري الأنجليزي والذي اثار الكثير من الجدل في بطولة الموسم الحالي بعد قيام الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم بخصم نقاط من رصيد ناديي ايفرتون و نوتنجهام فوريست .

وقالت شبكة سكاي سبورتس ان المبدأ الذي سيتم اقراره بشكل نهائي خلال الفترة القادمة يتيح للاندية التي لا تشارك في البطولات الاوربية انفاق 85 % من عوائدها على الانتقالات ورواتب الاعبين الى جانب عمولات الوكلاء بينما سيتاح للاندية المشاركة اوربيا أنفاق 70 % فقط من عوائدها في هذا الاطار .

واضافت الشبكة : بعض الاندية والاصوات قالت ان 70 % ستنفقها الاندية الغنية يعد مبلغا كبيرا فماذا ستفعل الاندية الاقل في القدرات المالية او التي تعتبر من الاندية الفقيرة على حد قول التقرير .

رابطة الاندية اجابت على هذا التساؤل بانه قد تم وضع قاعدة اخرى تسمى ( الحد ) وتم تفسير هذه القاعدة بأنها عبارة عن وضع حد لصرف الاندية الغنية بأضعاف الدخل الذي يجنيه اقل نادي في الدوري الانجليزي من عوائد البث لمبارياته . فعلي سبيل المثال يحصل اقل نادي في الدوري الانجليزي الممتاز على 103.6 مليون جنية استرليني حاليا من البث لمبارياته ولو تم اقرار قاعد الحد على الاندية فستكون 4.5 صعف من هذا الرقم اي ان اكثر نادي لا يستطيع أنفاق اكثر من 466 مليون جنية استرليني على الانتقالات و رواتب لاعبيه و عمولات الوكلاء . القاعدة لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الان وهو ما يتم نقاشه بين اندية الدوري الانجليزي فربما تكون 5 او 6 أضعاف وهو ما سيتم اقراره بشكل نهائي خلال الفترة القادمة .

القرارات الاخيرة سيتخذها المديرين التنفيذين لاندية الدوري الانجليزي خلال اجتماعهم الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن بعد مراجعة شاملة لكل القوانين والقواعد التي يخضع لها الدوري الانجليزي الممتاز .