الخطيب يصدم لاعبي الاهلي بشأن تجديد العقود

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، قد اتخذ قرارًا هامًا قبل مواجهة الشياطين الحُمر لـ الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث يستعد الاهلي لخوض مواجهة ثأرية من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، في سباق حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج “البريمو”:”طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أمير توفيق مدير التعاقدات عدم فتح أي أحاديث من لاعبي الفريق بشأن تجديد عقودهم حتى الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

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وتابع فاروق:” محمود الخطيب لا يريد تشتيت اللاعبين بأي شىء الآن، ويريد أن يركز الجميع في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حصد اللقب الثاني عشر”.

ويغادر الاهلي إلى تونس، لخوض المواجهة الحاسمة أمام الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو.

ويعود لخوض مواجهة إياب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، يوم 25 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.