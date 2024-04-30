حقيقة مفاوضات الرائد السعودي مع شيكابالا

كشف الإعلامي محمد فاروق، حقيقة وجود عرض من جانب نادي الرائد السعودي، للتعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وتداولت أنباء حول وجود عرض من نادي الرائد السعودي، لنادي الزمالك من أجل الظفر بخدمات محمود شيكابالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد فاروق، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الزمالك لم يتلقى أي عروض سواء رسمية أو شفوية من الجانب السعودي لضم شيكابالا.

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وأوضح أن قائد الفارس الأبيض، وقع على عقود تجديده منذ مدة، واللاعب مستمر مع الفريق لمدة موسمين قادمين بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الفارس الأبيض بنظيره البنك الاهلي، يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.