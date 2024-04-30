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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة إنبي في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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