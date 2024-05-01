محمود علاء يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يضع ناديه في أولوياته لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود علاء تحدث مع عبدالواحد السيد مدير الكرة، وأكد له أنه يملك عروض للرحيل، ولكنه يرحب بالتجديد رغم استيائه من الابتعاد عن المشاركات".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء غدٍ الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطيه عقبة منافسه دريمز الغاني في نصف النهائي.