قبل مباراة الزمالك.. أزمة منتظرة بين الكاف ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - من المتوقع أن تحدث أزمة خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفريق نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن الاتحاد الإفريقي أقر بأن ثنائي فريق نهضة بركان، العرجون والموسري، ليس لهما الحق في المشاركة بمباراة الزمالك، بسبب حصول الأول على بطاقة حمراء في مباراة الإياب ضد أبو سليم في ربع النهائي، والأخير حصل يغيب عن مباراة الذهاب فقط بسبب طرده في ذهاب ربع النهائي.

ومنذ قليل تحدث المسئول الإعلامي لنادي نهضة بركان عبر قناة "أم بى سي مصر" وقال: "ثنائي فريقنا حمزة الموساوي وعمر العرجون جاهزان للمشاركة أمام الزمالك".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويقام لقاء الذهاب يوم 12 مايو، ومباراة الإياب يوم 19 من نفس الشهر.