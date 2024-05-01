حجازي يطلب من زميله استفزاز علي البليهي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي، خلال مباراة الهلال، التي أقيمت مساء أمس في كأس الملك وانتهت لصالح الأخير، بنتيجة 2-1.

وظهر في مقطع الفيديو البليهي يتحدث مع حكم اللقاء، بعد احتساب خطأ على الهلال لسقوط لاعب الاتحاد على حدود منطقة الجزاء، وعندما كان يحاول الأول إقناع الحكم بالتراجع، تحدث حجازي في أذن مروان الصحفي زميله، ثم دفعه تجاه البليهي.

لكن تمالك البليهي نفسه، خاصة مع حصوله على بطاقة صفراء وأي خطأ يؤدي إلى بطاقة أخرى ثم طرد، وكتبت الجماهير عبر موقع "إكس": "حجازي يريد استفزاز البليهي".

وودع اتحاد جدة كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي، عقب الهزيمة من الهلال مساء أمس، بنتيجة 2-1.

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