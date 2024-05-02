"ديربي إنجليزي والزمالك".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الخميس 2 مايو ، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم، ومن أبرزها ديربي لندن في الإنجليزي الممتاز.

كما يلاقي نادي الزمالك نظيره البك الأهلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

تشيلسي ضد توتنهام.. "بي إن سبورتس 1".. 9.30 مساءً.

الدوري المصري:

الزمالك ضد البنك الأهلي.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

مودرن فيوتشر ضد طلائع الجيش".. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

الدوري الأوروبي:

روما ضد باير ليفركوزن.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

أوليمبك مارسيليا ضد أتالانتا.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

دوري المؤتمر الأوروبي:

أستون فيلا ضد أولمبياكوس.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

فيورنتينا ضد كلوب بروج.. "بي إن سبورتس 5".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين:

الحزم ضد الأخدود.. "SSC 1".. 6 مساءً.

الفتح ضد الرياض.. "SSC Extra 1".. 9 مساءً.

الأهلي ضد ضمك.. "SSC 5".. 6 مساءً.