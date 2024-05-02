ديربي لندن بعنوان الثأر.. موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج”، مساء اليوم الخميس، صدام كروي من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره توتنهام في قمة مؤجلة من الجولة 26 في الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب توتنهام الجديد.

ليخوض السيبيرز لقاء اليوم بحثا عن الثأر ورد الاعتبار بعد الهزيمة المذلة في الدوري الأول.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق أحداث صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، ، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وستنقل مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1HD.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما توتنهام لديه 60 نقطة جعلته يستقر في المركز الخامس.

جدير بالذكر ان مباراة تشيلسي الأخيرة في بداية الأسبوع الجاري كانت أمام أستون فيلا وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، أما توتنهام فقد خسر أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.