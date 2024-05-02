سون يقود مثلث الرعب في تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلا علي نظيره فريق تشيلسي في لقاء جماهيري مشتعل بقمة الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتنطلق أحداث صافرة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير، ، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع ضد تشيلسي

في حراسة المرمى : فيكاريو.

في خط الدفاع : رويال – روميرو – فان دي فين – اودي.

في خط الوسط : بيسوما – بينتاكور – ماديسون.

في خط الهجوم : سون – فيرنر – كولوسفكي.



ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما توتنهام لديه 60 نقطة جعلته يستقر في المركز الخامس.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب توتنهام الجديد.