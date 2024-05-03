"منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الجمعة الموافق 3 مايو، العديد من المباريات، في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، وأبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة ال 21 بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

لوتون تاون ضد إيفرتون.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة.. "أون تايم سبورتس 1".. 10 مساءً.

زد ضد المقاولون العرب.. "أون تايم سبورتس 2".. 10 مساءً.

الدوري الإسباني

خيتافي ضد أتليتك بلباو.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

الدوري الإيطالي

تورينو ضد بولونيا.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري الألماني

هوفنهايم ضد لايبزج.. "بي إن سبورتس 5".. 9.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

تولوز ضد مونبيليه.. "بي إن سبورتس 2".. 8 مساءً.

لانس ضد لوريان.. "بي إن سبورتس 5".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

التعاون ضد الهلال.. "SSC 1".. 6 مساءً.

الاتفاق ضد الفيحاء.. "SSC Extra 1".. 9 مساءً.

أبها ضد الاتحاد.. "SSC 1".. 9 مساءً.