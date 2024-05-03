"آخره 30 دقيقة".. لاعب الأهلي السابق يعلق على وجود عبدالله السعيد في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يرى شريف حازم لاعب الأهلي السابق، أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك، سيكون عبئا ومضرا بالنسبة إلى الفريق في وقت معين، مشيرا إلى أن ناصر ماهر أفضل من الأخير.

وقال حازم في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "جوميز مدرب جيد ويجب على الزمالك أن يصبر عليه، لأن الفريق حاليا حتى إذا لم يكن جيدا، يمكنه الفوز، والمدرب ليس لديه نجما"

وأضاف: "ومثلما يوجد إمام عاشور في النادي الأهلي يوجد في الزمالك ناصر ماهر، وناصر أفضل من عبدالله، والأخير في أوقات سيكون مضرا وعبئا على الفريق، كما أنه لا يمكنه اللعب أكثر من 30 دقيقة "آخره 30 دقيقة"، وسنة ولياقته البدنية لن يسمحوا له أن يعطي أكثر، وبعد مباراتين مع المنافسات، عبدالله لن يلعب".

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