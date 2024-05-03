منافس الأهلي.. إصابة ثنائي الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض الظهير الأيسر للترجي التونسي، محمد أمين بن حميدة، لإصابة عضلية بجانب حسام تقا، قبل مغادرتهما مباراة الصفاقسي في الدوري.

وكشف موقع "Foot24" التونسي، أن الأشعة الطبية أثبتت إصابة تقا بكدمة، وفي انتظار نتائج فحوصات بن حميدة التي خضع لها أمس الخميس.

ويلاقي الترجي نظيره الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 18 مايو 2024.

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