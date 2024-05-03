منتخب أوزبكستان يكمل عقد مجموعة منتخب مصر في ألعاب باريس الاوليمبية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب اليابان بلقب كأس آسيا لكرة القدم تحت ٢٣ سنة والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب أوزبكستان بهدف مقابل لاشىء .

جاء فوز منتخب اليابان بهدف قاتل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجله فوكي يامادا ليحصل منتخب اليابان اللقب ويتأهل إلى العاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ كما تأهل منتخب أوزبكستان بعدما تحتل المركز الثاني في البطولة.

بهذه النتيجة ينضم منتخب أوزبكستان إلى مجموعة منتخب مصر في نهائيات الالعاب الاوليمبية إلى جانب منتخبات أسبانيا و جمهورية الدومينيكان .

بينما سيكون منتخب اليابان في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من باراجواي و مالي وإسرائيل.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى دورة الالعاب الاوليمبية بعد تحقيقه المركز الثالث في كأس آسيا تحت ٢٣ عاما بالفوز على منتخب إندونيسيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بهدفين لهدف وانضم منتخب اسود الرافدين إلى المجموعة الأولى مع منتخبات أوروجواي والمغرب وفرنسا ( الدولة المنظمة ) .

يذكر ان منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع في بطولة آسيا سيلاقي منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الافريقية والفائز في المباراة سيتأهل إلى دورة الالعاب الاوليمبية .