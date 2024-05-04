الخطيب يهنئ «سيدات السلة» ببطولة الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله الفريق الأول لكرة السلة سيدات في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر مساء اليوم الجمعة وتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم عن جدارة.

وحرص الخطيب على تهنئة اللاعبات وجهازهن الفني والإداري والطبي بالفوز والأداء المتميز والتحلي بشخصية الأهلي خاصة في الأوقات الصعبة من اللقاء.. وأشاد بالروح العالية للاعبات والتمسك بالحصول على البطولة حتى الثواني الأخيرة من المباراة.

وقال الخطيب إن هذه البطولة هي الثانية للفريق بعد الفوز بكأس السوبر، لكن لا تزال جماهير الأهلي تنتظر منهن الكثير في منافسات دوري السوبر، خاصة وأن الكل يثق في منظومة الفريق التي تعمل باحترافية، وفي إطار تعاون يعكس الانتماء والإخلاص للنادي.

وشدد رئيس الأهلي على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد والتركيز خلال الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي.