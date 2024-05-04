النصر القاهري يبدأ استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال32 ببطولة كأس مصر.

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وكان ميدو قد منح اللاعبين راحة لمدة 11 يوم عقب مباراة منتخب السويس في نهاية الموسم المنقضي .

ويعكف عبدالحميد على والجهاز الفني المعاون حازم ممدوح كريم الضو على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب وتلقينها للاعبين والتدريب عليها.

وأكد ميدو أن مواجهة بيراميدز صعبه كونه أحد الفرق الكبيرة ومتصدر القمة الدوري الممتاز حاليا من أفضل الفرق فنيا في مصر ونسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم وتاريخ نادي النصر وفرصة جيدة للظهور لمجموعة اللاعبين بالنادي وبعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الفترة الأخيرة بصورة مشرف من أجل اثبات الوجود.

واضاف ميدو أن لديه ثقة في مجموعة اللاعبين وان مستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبه والكبيرة مشددا على أن النصر يستعد بقوة للمباراة ويتبقي التوفيق من الله.

وقال ميدو أن التركيز خلال التدريبات على رفع اللياقه البدنيه وتدريبات تخصيصه للاعبين كأفراد ومجموعة

وتلقين اللاعبين طريقة وأسلوب اللعب امام بيراميدز وإقامة مباراتين مع فريقين من الدوري الممتاز استعدادا لهذا اللقاء الصعب.

وتابع المدير الفني للنصر أن التركيز منصب خلال هذه الفترة على بناء فريق قوي للنادي خلال فترة الإعداد التي ستنطلق في اعقاب مبارة بيراميدز بهدف الصعود لدوري المحترفين من وأنه يوميا في اجتماعات مستمرة مع محمد عبد الفتاح كفته رئيس الجهاز ومجلس الإدارة برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق لوضع شكل دعم الفريق والاستعداد للموسم القادم.

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر :



- الأهلي × الألومنيوم.

- فاركو × الواسطى.

- البنك الأهلي × بتروجت.

- المصري البورسعيدي × جمهورية شبين.

- بيراميدز × النصر القاهري.

- الاتحاد السكندري × أبوقير للأسمدة.

- المقاولون العرب × الترسانة.

- بلدية المحلة × الجونة.

- الزمالك × بروكسي.

- طلائع الجيش × بورفؤاد.

- الإسماعيلي × القناة.

- سموحة × لافيينا.

- فيوتشر × بترول أسيوط.

- إنبي × النجوم.

- سيراميكا كليوباترا × مكادي.

- زد × الداخلية.

