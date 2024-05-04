الاقتراب من اللقب.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على قادش

تمكن نادي ريال مدريد، من تحقيق الفوز على قادش في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على نظيره قادش، ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

سجل المغربى إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثانى في الدقيقة 68، قبل أن يختتم خوسيلو ثلاثية النادي الملكي فى الدقيقة الأخيرة.

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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على قادش:

1- ريال مدريد- 87 نقطة

2- برشلونة- 73 .

3- جيرونا- 71.

4- أتليتكو مدريد- 64.

5- أتلتيك بيلباو- 61 .

6- ريال سوسيداد- 54 .

7- ريال بيتيس- 49 .

8- فالنسيا- 47.

9- فياريال- 45 .

10- خيتافي- 43 .

11- أوساسونا- 39 .

12- ديبورتيفو ألافيس- 38 .

13- إشبيلية- 38 .

14- لاس بالماس- 37 نقطة.

15- رايو فاييكانو- 34 .

16- ريال مايوركا- 32 نقطة.

17- سلتا فيجو- 31 .

18- قادش- 26 .

19- غرناطة- 21 نقطة.

20- ألميريا- 14.