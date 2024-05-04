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نجم الزمالك يقترب من تجديد عقده

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الزمالك

الزمالك

كشفت تقارير صحفية، ان مهاجم نادي الزمالك سامسون أكينولا، يقترب من تجديد عقده رفقة الأبيض، بناءً على طلب مدرب الفريق جوميز.

وتابع التقرير حدث تواصل بين سامسون والمسؤولين داخل الزمالك، من أجل تجديد العقد، وأبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق الفترة المقبلة، بعد بدأ دخولة في حسابات جوميز مرة آخرى.

وواصل أن اللعب وافق على خفض قيمة عقده بداية من الموسم المقبل، وتوقيع عقد جديد رفقة الفارس الأبيض، ولكن طلب اللاعب من المسؤولين التأجيل حتى الانتهاء من بطولة الكونفدرالية.

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وأضاف التقرير أن الزمالك قرر منذ فترة الحديث مع اللاعب بعد تألقه في الفترة الأخيرة رفقة الفريق، ورأي الزمالك أن اللاعب راتبه يمكن تقليصه خاصةً وأن جوميز يريده في الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، في اطار منافسات الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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