مروان عطية: لا نفكر حالياً في الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عطية إن الأهلي يركز في مباريات الدوري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب أمام الجونة بالحصول على الثلاث نقاط واطمئنان الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق اعتاد على ضغط المباريات، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات لتجنب الإجهاد.

وأكد عطية أن علي معلول من العناصر المهمة في صفوف الفريق، مشددًا على أن ارتداءه شارة الكابتن يعد تتويجًا لجهوده خلال مسيرته المميزة مع الفريق.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يفكر إلا في مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية، لتحقيق أهدافه في البطولة.