عمرو حسن يكشف موقف حسام حسن من ضمه للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو وردة أن هناك تواصل مع كل اللاعبين وعلي رأسهم النني وحجازي وترزيجيه وبالطبع محمد صلاح ومتواصل كل فترة للاطمئنان علي بعضنا

واضاف وردة في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه أخطأ سابقا ويجب أن يسامحه الناس قائلا " ربنا بيسامح ولكن الناس مصممة تواصل النقد .وكشف أنه حاول التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولكن لم ينجح في التواصل معهم وأنه سبق وتدرب في الاتحاد السكندري تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ويدعمهم ويساندهم وربنا كاتب لكل شخص الخير في الوقت المناسب .واضاف اللاعب أنه حاول التواصل مع التوام ويطلب منهم الفرصة وأن يثقوا فيه لأن حتي مع كوبر لم يلعب في مركزه وأنه كان أمامه فرصة للعب للمنتخب اليوناني وهو صغير ولكنه رفض ويرغب في اللعب لمنتخب مصر