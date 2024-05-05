4 أرقام تزين تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد اليوم لقب الدوري الإسباني، بعد فوز جيرونا 4-2 على برشلونة، مما جعله يتصدر المسابقة بفارق كبير من نقاط لا يمكن تخطيه.

ومع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم، رفع المرينجي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة بعد فوزه 3-0 على قادش، بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي يحتل وصافه ترتيب الدوري ويأتي بعده برشلونة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة.

في ذلك التقرير نستعرض 4 أرقام زينت تتويج ريال مدريد بلقب الليجا.

الدوريات الكبرى

حقق ريال مدريد اللقب للمرة الـ 36 في تاريخه، مما يجعله النادي الأكثر تتويجا في الدوريات المحلية في الدوريات الخمس الكبرى.

ليتمكن النادي الملكي من التساوي مع، يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ 36 لقب، بينما يحتل العملاق البفاري بايرن ميونخ، في المرتبة الثالثة بـ 33 بطولة.

ريال مدريد

سنة أولى دوري

واستطاع بعض لاعبي ريال مدريد تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في مسيرتهم الكروية.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين، أنطونيو روديجر، جود بيلينجهام، كيبا أريزابالاجا، فران جارسيا، تشوامينى، وأردا جولر.

ثنائية تاريخية

استطاع كارلو أنشيلوتي تحقيق لقب إحدى بطولات الدوري التي يقوم بتدريب أحد الأندية فيها للمرة الثانية.

ورغم أن أنشيلوتي هو أول مدرب في التاريخ يفوز ببطولات الدوري في إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا، لكنه فعل ذلك في كل بلد لمرة وحيدة.

هذه القاعدة تغيرت، وللمرة الأولى، يحقق أنشيلوتي نفس اللقب للمرة الثانية، حيث فعلها مع ريال مدريد.

ريال مدريد

الأكثر تتويجا في النادي

أصبح كل من الثنائي ناتشو لوكا مودريتش، في قائمة الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد بالتساوي مع كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي.

وبتحقيق لقب الليجا، بات ناتشو ومودريتش يملكان 25 لقبا في مسيرتهما مع ريال مدريد بالتساوي مع بنزيما.

ويتنافس ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما يمكن أن يزيد الثنائي من عدد الألقاب وتخطي رقم كريم بنزيما.