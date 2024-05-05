الليلة.. الزمالك في مهمة صعبة أمام سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سموحه باستاد الجيش ببرج العرب بعد قرار نقل اللقاء من استاد الإسكندرية ضمن الجوله الواحد والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

تمثل المباراه أهمية كبيره لدى أبناء ميت عقبه فى ظل الصحوه التى يعيشها الفريق فى الفتره الأخيره بعد الفوز على الإتحاد السكندري بثلاثية نظيفه ثم التغلب على المنافس التقليدي الأهلي بهدفين لهدف وأخيرا على البنك الأهلي بهدف نظيف وفوق ذلك نجاح الأبيض فى التأهل إلى نهائى كأس الكونفدرالية بعد تخطى فريق دريمز الغاني بثلاثيه نظيفه لمواجهة نهضة بركان المغربى فى النهائى وتقرر أن يسافر الفريق الخميس المقبل استعدادا للقاء الذهاب بمدينة بركان الأحد المقبل.

وحرص المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز على التركيز على النواحي التكتيكيه فقط وعمليات الاستشفاء بعد مباراة البنك الأهلي نظرا لضيق الوقت كما أنه إستبعد حمزه المثلوثي من قائمة سموحه لاراحته قبل مواجهه نهضة بركان ويغيب عن الفريق الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبى وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري للإصابه واحتمالات لحقاهم بنهائي الكونفدرالية صعب بحسب تأكيدات الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجديه للحصول على الثلاث نقاط واستمرار الزحف نحو المراكز المتقدمه خاصة أن الأبيض يحتل المركز الثاني عشر برصيد ٢٤ نقطه.