إنبى يُكرم أبطال السباحة بعد التتويج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تكريم مجلس إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى أبطال السباحة بالنادي الحاصلين على ميداليات ببطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف المرحلة الأولى تحت 13 - 12 - 11 سنة، والثانية "مرحلة العمومي"، والتي شارك بها فريق السباحة بالزعانف خلال شهر أبريل الماضى.

وحقق أبطال إنبى العديد من الميداليات في بطولة كأس مصر للمراحل المختلفة، وأبطال إنبى هم:

- السباح/ عمر كريم احمد شفيق 2013 الميدالية البرونزية "100 متر" المركز الرابع (50 متر )

- السباحة/ بسنت هشام حسين 2009 المركز الرابع "100متر"

- السباح/ حسين هشام حسين 2008

- السباح/ مروان وائل محمد 2009

- السباح/ احمد كريم احمد 2011

- السباحة/ لوجين كريم احمد 2012

فيما حرصت لجنة السباح" وألعاب الماء بنادى إنبى على توجيه خالص الشكر والتقدير سامح الشاذلي رئيس إتحاد الغوص والإنقاذ علي التنظيم المتميز والمبهر خلال فعاليات البطولة متمنيين لسيادته المزيد من النجاح والتفوق.

ويشرف على قطاع السباحة وألعاب الماء بالنادى وائل الامام نائب رئيس النادى، وخالد كمال عضو مجلس الإدارة وكريم رسمى رئيس لجنة السباحة.

فيما يقود قطاع السباحه بالزعانف كلا من :-

الكابتن/ عماد اسامه المدير الفنى لقطاع السباحة

الكابتن / محمد الشاذلى مدربا لقطاع الزعانف

الكابتن / عبدالرحمن الخولى مدير قطاع السباحة

الكابتن / كمال الشريف مدير إداري قطاع السباحة