غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة سموحة بالدوري المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور لقمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مباراة سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سموحة اليوم، في إطار منافسات الجولة ال21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو يحتل المركز ال 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعهم من 14 مباراة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.