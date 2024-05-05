سموحة يتقدم بالهدف الأول أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم سموحة بالهدف الأول أمام الزمالك في المباراة التي تقام الأن على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

في الدقيقة 52 خطف النيجيري أبوبكر ليادي هدف التقدم لصالح سموحة بعد تبادل تمريرات مع حسام حسن ليضعها اللاعب النيجيري على يمين عواد حارس الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

تشكيل سموحة أمام الزمالك



حارس المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء.



خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد.

خط الهجوم: حسام حسن.