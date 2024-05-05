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التشكيل الرسمي لقمة روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لكل من روما ويوفنتوس التشكيل الأساسي لهما استعدادا للقمة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن لقاءات الأسبوع الـ35 من عمر الدورى الإيطالي. 

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ويبدأ الذئاب المباراة بتشكيل مكون من..

سفيلار، كريستنسن، لورينتي، نديكا، أنخلينو، كريستانتي، باريديس، بيليجريني، ديبالا، بالدانزي، لوكاكو.

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في المقابل يلعب يوفنتوس بالتشكيل كالآتي:

تشيزني، جاتي، بريمر، دانيلو، وياه، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كامبياسو، فلاهوفيتش، كييزا.
 

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ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يقع روما بالمركز الخامس برصيد 59 نقطة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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