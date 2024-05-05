"هداف تاريخي وسلسلة".. الأرقام تنهال على صلاح بعد مباراة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق الجناح المصري، محمد صلاح، العديد من الأرقام القياسية في مباراة ليفربول وتوتنهام.

وسجل صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة في فوز الريدز على توتنهام برباعية مقابل هدفين.

ويستعرض لكم "الخليج 365" كل ما يتعلق بصلاح في لقاء توتنهام من خلال اللينكات التالية:

بعد الخلاف الأخير.. صلاح يعود لتشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة توتنهام

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح يكسر صيامه التهديفي ويسجل هدف تقدم ليفربول على توتنهام (فيديو)

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول في مرمى توتنهام هوتسبير في الدقيقة 16..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا للموسم السادس في ليفربول

سجل جناح ليفربول، محمد صلاح، هدف تقدم الريدز في مرمى توتنهام هوتسبير في الدقيقة 16 من عمر شوط المباراة الأول..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"وُلد للعب في ليفربول".. رسالة قوية باللغة العربية من الجماهير لصلاح

وجهت جماهير ليفربول الإنجليزي رسالة، إلى نجم الفريق محمد صلاح، خلال مباراة الفريق المقامة حالياً أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول لاعب.. صلاح يواصل تحقيق الأرقام التاريخية في الدوري الإنجليزي

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الهداف التاريخي".. رقم قياسي لصلاح أمام توتنهام بالدوري

نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بمساهمة صلاح.. ليفربول يعبر توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

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