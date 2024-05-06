شبانة: جوميز سبب خسارة الزمالك أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بذل كل ما في وسعه من أجل خسارة فريقه أمام سموحة، مشيرًا إلى أنه لعب بتشكيل "عجيب" ودفع بلاعبين كانوا بعيدين تمامًا عن الملعب، وأحيانًا مارسيل كولر مدرب الأهلي يقوم بذلك، لكن البدائل مستواهم قريب من الأساسيين.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جوميز قام بتغييرات كثيرة في تشكيلة الزمالك ومشاركة لاعبين في غير مراكزهم، وظهر الفريق بمستوى غير جيد أمام سموحة".

وأضاف: "الزمالك أمامه أسبوع كامل قبل لقاء نهضة بركان في الكونفدرالية، واللاعبين على المستوى النفسي لم يكونوا جاهزين لتلك المباراة، حتى البدلاء لم يقدموا المردود الجيد، وقام بالدفع بـ دونجا وزيزو وفتوح لكنه في النهاية خسر اللقاء، لأنه لم يُعطي انطباع بأنه يسعى للمكسب".

وأكمل: "الزمالك خسر ثلاث نقاط كان في حاجة لهم بسبب الخسائر الكثيرة في بطولة الدوري، ومستوى الفريق كان متراجع بشكل واضح، والهدف الذي استقبله الفريق الأبيض بسبب خطأ من ابراهيما نداي الذي لعب ظهير أيسر، والذي لم يجيد رقابة ابوبكر لاعب سموحة الذي انفرد بمرمى عواد وسجل الهدف".