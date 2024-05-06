لقاء ناري.. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك، ضد مضيفه أستون فيلا، رابع الترتيب في جدول مسابقة البريميرليج، وبالتالي فهي مباراة صعبة للغاية على كتيبة الريدز.

ما موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي؟

وستلعب المباراة بين أستون فيلا وليفربول لحساب مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وستقام المباراة بين أستون فيلا وليفربول يوم الاثنين 13 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة "BEIN Sports HD 1" بكونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج العربي.

ليفربول يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي

وعاد ليفربول للانتصارات بالفوز الكاسح على ضيفه توتنهام بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أنفيلد رود، لحساب مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ودخل ليفربول المباراة بعد فقد نظريا فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالتعادل الأخير في الجولة الماضية ضد وست هام يونايتد بنتيجة (2-2).

وأضاف ليفربول بهذا الانتصار لرصيده النقطة 78 في الترتيب الثالث بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.