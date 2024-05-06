إيبانيز و كوليبالي.. صمام الأمان في قمة الدوري السعودي لـ الأهلي والهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف في الساعة الساعة من مساء اليوم الإثنين ، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي نظيره فريق الهلال في الكلاسيكو المنتظر في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 28 ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

ويمتلك فريق الأهلي والهلال في لقاء اليوم عناصر دفاعية مميزة للغاية والتي يكون ،أبرزها البرازيلي روجيرو إيبانيز والسنغالي نجم الأهلي كاليدو كوليبالي نجم الهلال، اللذان يقدمان أفضل المستويات خلال الموسم الحالي.

وجاءت أرقام الثنائي إيبانيز وكوليبالي خلال الموسم الحالي مع الأهلي والهلال بالترتيب.

كوليبالي و إيبانز صمام الأمان قبل كلاسيكو الأهلي والهلال:

خاض كوليبالي هذا الموسم: 26 مباراة

سجل: 2

استقبل: 1

إجمالي مساهمات: 3

إيبانز هذا الموسم مع الأهلي:

خاض: 25 مباراة

سجل: 3

صنع: 1

إجمالي مساهمات: 4 .