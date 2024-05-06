طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل إصابة عمرو السولية، نجم وسط القلعة الحمراء.

وأوضح طبيب الاهلي أن الأشعة التي خضع لها عمرو السولية، والتي أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأشار إلى أن لاعب الاهلي سوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وكان عمرو السولية، قد أصيب قبل مواجهة الاهلي الأخيرة أمام الجونة، في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

السولية أصيب أثناء إجراء تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة الاهلي أمام الجونة، حيث أنه تم إخراجه من التشكيل الأساسي بعد إعلانه.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.