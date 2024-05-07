الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف ثنائي النصر 3 مباريات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف أيمن يحيى لاعب و إيمريك لابورت ثنائي فريق النصر السعودي لـ 3 مباريات، في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب أحداث مباراة الفريق أمام العين.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بإيقاف اللاعب 3 مباريات بما فيها مباريات الإيقاف التلقائي في دوري الأبطال وذلك بسبب أحداث لقاء العين الإماراتي بدوري الأبطال.

كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.

وشهدت حزمة القرارات تغريم نادي الهلال السعودي 3000 دولار لدخول ثلاثة أشخاص يمثلون الفريق أرضية الملعب دون بطاقات اعتماد، في لقاء سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

إيقاف إيمريك لابورت 3 مباريات

كما تقرر إيقاف لاعب النصر إيمريك لابورت 3 مباريات بما في ذلك المباراة التلقائية بسبب طرده أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا 23/24م.