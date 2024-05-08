الاتحاد السكندري: لا نفكر في تغيير الجهاز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن خسارة الاتحاد أمام الأهلي، طبيعية في ظل المستوى السئ الذي ظهر به اللاعبين، وضياع المشاركة في كأس الكونفدرالية.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا ننتظر مستوى أفضل خاصةً مع وجود دافع المشاركة في إفريقيا، ولكننا لم يكن لنا أي شراسة في المباراة ونحزن للمستوى أكثر من الهزيمة".

وأضاف محمد سلامة: "لا يوجد أي تفكير في إقالة طارق العشري المدير الفني، وننتظر مواجهة أمام المقاولون العرب بعد 3 أيام، ولكن قد يكون هناك حديث حول أسباب هبوط المستوى، ولكن التفكير في أي تغير غير منطقي".

واختتم عضو رئيس الاتحاد السكندري: "مابولولو أعتقد أنه لم يستحق الكارت الأحمر خاصةً أنه لم يؤذي أي لاعب، ولم يقصد الايذاء، وعلينا مراعاة قرارات التحكيم، وكريم فؤاد ولاعبي الأهلي لم يطالبوا بركلة الجزاء الثانية وهي تلامس عادي لا ترتقي الاحتساب".