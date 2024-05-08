3 سيناريوهات تؤهل غزل المحلة إلى الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك ضيفا على بروكسي، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

ويمكن لغزل المحلة الصعود إلى الممتاز، في 3 حالات، الأولى بالفوز والوصول إلى النقطة 52 في المركز الثاني حينها يصعد مباشرة، والثانية بالتعادل مع هزيمة أو تعادل حرس الحدود، الذي يحتل المركز الثالث، برصيد 48 نقطة، الثالثة بهزيمة غزل المحلة مع تعادل الحرس، ولكن مع عدم الهزيمة بفارق 3 أهداف.

ويدير مباراة غزل المحلة وبروكسي كلا من، حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه هاني خيري مساعدًا أول، كريم مهيا مساعدًا ثان، محمد طارق عبدالحكيم حكمًا رابعًا.

وصعد بتروجيت إلى الدوري الممتاز، بعد احتلال المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، ويلحق به صاحب المركز الثاني، فيما يخوض صاحب المركز الثالث، ملحق رباعي يتأهل الأفضل إلى الممتاز.

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