رئيس نادي بيراميدز يتابع نهائي كأس مصر للسيدات من المقصورة الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حضر ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية، بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون، المقامة على ملعب الأول.

وظهر عيد في مقصورة ستاد الدفاع الجوي، رفقة كلا من، الدكتور عصام سراج مساعد وزير الشباب والرياضة، دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمسئولة عن الكرة النسائية، محمد وصفي الرئيس التنفيذي لشركة right to dream Egypt ونادي توت، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وانطلقت المباراة في الرابعة والنصف مساء اليوم، ويقترب توت عنخ آمون من حصد اللقب، بعد التقدم في النتيجة على وادي دجلة، بثلاثية نظيفة.

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