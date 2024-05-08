مراكز متقدمة لابطال ذوى الهمم بالجياد

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات سلسله بطولات لالعاب القوى الاعاقات الحركية والتي تقام بملاعب سيتي كلوب في مدينة كفر الشيخ حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة مراكز متقدمة وكانت نتائج اليوم الاول والثاني حيث حقق اللاعب طارق عبد الرازق المركز الاول في قذف قرص و جله

وحقق اللاعب عز الدين طارق هشام المركز الثاني في 100متر جري المركز الثاني في 200متر جري

كما حقق اللاعب احمد نصر عباس المركز الاول في رمح وحقق اللا عب مصطفي عبده عبد والمركز الثالث في رمح

جاء ذلك بإشراف كابتن يسري السيد ابراهيم

المدير الإداري وكابتن ابراهيم محمد ابراهيم الفنى



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