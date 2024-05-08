نجم الاهلي يهنئ غزل المحلة بعد الصعود إلى الدوري الممتاز

أرسال نجم فريق الاهلي، رسالة تهنئة لنادي غزل المحلة، بعد العودة إلى الدوري المصري الممتاز، في نسخته المقبلة، بعد الفوز على بروكسي.

واستطاع فريق نادي غزل المحلة الفوز على نظيره بروكسى بثلاثية مُقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء.

ووجه لاعب خط وسط النادي الاهلي، إمام عاشور، تهنئة خاصة إلى ناديه السابق، غزل المحلة.

وكتب عاشور، عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: مليون مبروك لجماهير غزل المحلة واللاعبين العودة للممتاز.

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وكان فريق المحلة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي ولم يستمر سوى موسمًا واحدًا حتى عاد من جديد لدوري الأضواء.

وارتفع رصيد غزل المحلة إلى 53 نقطة، فيما تجمد رصيد بروكسي عند 37 نقطة، ليصعد زعيم الفلاحين رفقة بتروجت إلى الدوري الممتاز.