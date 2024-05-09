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عبدالناصر زيدان: عودة الجماهير بقيادة وزارة الشباب والرياضة قرار تاريخي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن هناك اجتماعا حدث بين وزارة الشباب والرياضة وكل المعنيين بالدولة لعودة الجماهير.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن مباراة الأهلي والترجي ستكون كاملة العدد، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية.

وشدد، أن الجماهير ستكون 50% من الفوز بالبطولتين للأهلي والزمالك ، باعثا بالتحية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في تحفيز
موعد مباراة الأهلي القادمة.

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الممتاز موسم 2023-2024.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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