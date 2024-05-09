الفولي : اعتراض الزمالك على حكم مباراة نهضة بركان لن يغير قرار الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي إيهاب الفولي على أن قرار الزمالك بتقديم اعتراض على قرار لجنة الحكام بتعيين حكم تونسي في طاقم التحكيم لمباراة نهضة بركان لن يغير أي شئ، ولكنه له أهداف أخرى.

وقال إيهاب الفولي في تصريحات تليفزيونية أن قرار اعتراض الزمالك هو تسجيل حالة، معلقا بيان بيدبح القطة للطاقم التحكيم بمعنى اللي بيشتري يتفرج.

واستعجب الفولي من اعتراض الزمالك على طاقم التحكيم بأنه تونسي، معلقا "طيب ماهو سيف الجزيزري تونسي".

واختتم، أن قرار الزمالك للضغط على لجنة الحكام الإفريقي لمتابعة أداء الحكام خلال مواجهتي الذهاب والإياب أمام نهضة بركان

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان في إطار ذهاب دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024.

نتيجة المباراة الأخيرة لـ نادي الزمالك

وتعرض الفارس الأبيض لهزيمة أمام سموحة بهدف نظيف في الظهور الأخير بالدوري قبل مواجهة نهائي الكونفدرالية الحاسمة في مسيرة الفريق هذا الموسم.