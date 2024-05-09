الزمالك يفاجئ لاعبيه قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارًا تحفيزيًا للاعبي فريق القلعة البيضاء، قبل مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية:« نادي الزمالك قرر صرف مكافأت مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية للاعبي الفريق الأبيض، محفزهم بذلك قبل لقاء النهائي أمام نهضة بركان”.

وتابع:” الثنائي يوسف أوباما ومحمد صبحي تم أصطحابهم للسفر رفقة الفريق بقرار من جوميز المدير الفني للزمالك، من اجل استكمال برنامجهم التأهيلي في المغرب، وسيتم حسم قرار مشاركتهم قبل المباراة”.

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وستغادر بعثة نادي الزمالك، القاهرة خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الفريق أمام نهضة بركان في الدور النهائي من مسابقة الكونفدرالية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.