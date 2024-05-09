ممدوح عباس يكشف تفاصيل زيارة زيزو ويوجه رسالة للاعبي الزمالك

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تفاصيل زيارة أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء، له.

وأوضح عباس أنه استقبل أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، وأسرته في منزله، فيما وجه رسالة إلى لاعبي القلعة البيضاء.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “سعدت جدا بزيارة عائلة الكابتن أحمد سيد زيزو الصغيرة، هو وحرمه وآيلا نجلته”.

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وتابع: “امتدت الزيارة لقرابة الساعتين بلا ملل أو ضجر فهو لاعب يتكلم بهدوء وعقل شديد ولن أدخل في تفاصيل ما ناقشته فيه، ولكنه وعد جماهير الزمالك خير”.

واستكمل: “أحب أن يكون هذا النموذج هو وشيكابالا وعمر جابر وأحمد فتوح عنوان لجميع لاعبي نادي الزمالك”.

واختتم رئيس الزمالك السابق: “بالتوفيق في رحلة المغرب وقلبي مع حسين لبيب فهو يتحمل ما لا يطيقه بشر”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات دور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 12 من شهر مايو الجاري ذهابًا و19 إيابًا.