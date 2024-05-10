اخبار الرياضه

جائزة جديدة لبيرسي تاو من اتحاد دول جنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توج النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب لاتحاد دول جنوب أفريقيا (اتحاد كوسوفا)، لعام 2023.

وأقيم الحفل مساء الخميس في مركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

وتفوق بيرسي تاو على كلا من الزامبي لاميك باندا لاعب فريق ليتشي الإيطالي و الناميبي بيتر شالوليلي، لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وتألق الاعب صاحب الـ 29 عاماً رفقة النادي الأهلي في الموسم الماضي، حيث تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده في بداية العام الحالي، للحصول على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وحصد تاو جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، في الموسم الماضي المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وخاض تاو رفقة المارد الأحمر هذا الموسم 27 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا