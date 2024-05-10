جائزة جديدة لبيرسي تاو من اتحاد دول جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توج النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب لاتحاد دول جنوب أفريقيا (اتحاد كوسوفا)، لعام 2023.

وأقيم الحفل مساء الخميس في مركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

وتفوق بيرسي تاو على كلا من الزامبي لاميك باندا لاعب فريق ليتشي الإيطالي و الناميبي بيتر شالوليلي، لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وتألق الاعب صاحب الـ 29 عاماً رفقة النادي الأهلي في الموسم الماضي، حيث تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده في بداية العام الحالي، للحصول على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وحصد تاو جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، في الموسم الماضي المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وخاض تاو رفقة المارد الأحمر هذا الموسم 27 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف.