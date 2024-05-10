خالد الغندور ينتقد إدارة الزمالك بعد الاعتراض على حكام نهائي الكونفدرالية

انتقد الإعلامي خالد الغندور مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب البيان الصادر ضد حكام الفيديو في مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي.

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وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: “اتحفظ على بيان الزمالك الصادر ضد حكام الفيديو في مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، لأنه ليس التوقيت المناسب”.

وتابع: “البيان الصادر من إدارة نادي الزمالك قد يكون له أثر سلبي على الفريق أمام نهضة بركان المغربي”.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.