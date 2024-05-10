اليوم.. الزمالك يخوض ثاني تدريباته في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الثاني بالمغرب اليوم الجمعه بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامه فى مدينة بركان بعد أن أدى مراناً خفيفاً أمس فى الثامنه مساءً بتوقيت القاهره عقب وصول بعثة الفريق التى ضمت ٢٣ لاعباً.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد صبحى ومحمد أشرف “روقا” مره بعد التعافي من الإصابه بينما إستبعد المدير الفني ستة لاعبين من قائمة الأبيض هم محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبى ومصطفى الزناري بسبب الإصابة وعبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد فى القائمه الإفريقيه.

ويفاضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بين الثنائي سامسون أكينولا وإبراهيما نداي للدفع بأحدهما بديلا لمصطفى شلبى فثي الجبهة اليسرى.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب مسؤولى الكاف بالرد السريع على شكوي الأبيض من تعيبن حكمين للفار من تونس فى مباراتى الذهاب والعوده أمام نهضة بركان وهو مايخل بمبدأ الحياديه خصوصا أن المدير الفني للفريق المغربى معين شعبانى تونسى الجنسيه.

وأرسل الزمالك شكوي رسميه إلى الكاف أكد فيها اعتراضه على تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أوالجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.